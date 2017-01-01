Omuz ağrılarına alternatif çözümler!

Omuz ağrısı neden olur?

Bursit: Eklemlerde bursa adı verilen sıvı dolu kesecikler bulunur. Bursalar, kemikleri saran yumuşak dokular arasında bir yastık görevi görür. Bu sayede kaslar ve kemikler arasındaki sürtünme azaltır. Bazı durumlarda omuzun aşırı kullanımı nedeniyle keseciklerde iltihap meydana gelir. Bursit adı verilen bu rahatsızlık günlük işleri yapmayı oldukça zorlaştırmaktadır.

Tendinit: Kas ve kemiği birbirine bağlayan bağlara tendon adı verilir. Tendonların yıpranmasıyla birlikte tendinit (rotator manşet iltihabı) gelişebilir.

Tendon yırtıkları: Tendon yapısındaki bozulmalar, kazalar, sakatlanmalar ve yıpranmalar omuz ağrılarına yol açabilmektedir.

Kireçlenme: Kireçlenme yavaş ilerleyen ve zaman içerisinde ağrıları kötüleştiren bir rahatsızlıktır.

Donuk omuz: Hareketsizlik, ameliyat olmak, romatizmal hastalıklar, diyabet, kalp-akciğer hastalıkları, romatoid artrit ve çeşitli kazalar donuk omuz nedenleri arasındadır.

Omuz kırıkları: Yaşlılarda düşmeye bağlı omuz kırıkları olabilir. Gençlerde ise omuz kırıkları genellikle spor sakatlanmaları sonucu oluşmaktadır.

Kalp krizi: Kalp krizi omuz ve boyun bölgelerinde ağrılara yol açabilir.

Omuz çıkıkları: Sakatlanma ve omuzun aşırı kullanılması çıkığa sebebiyet verebilir.

İltihaplanmalar: Diyafram altında oluşan iltihaplanmalar omuz ağrısına neden olabilir

Omurga incinmesi: Trafik kazalarında omurganın şiddetle sarsılması sonucu ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılar genellikle omuz ve boyun bölgesinde kas spazmları ile birlikte görülür.

Safra kesesi hastalıkları: Safra kesesini etkileyen hastalıklar omuzda ağrıya neden olabilir.

Ne zaman doktora gidilmeli?

- Bir eşyayı kaldırırken zorlanıyorsanız

- Eklemde deformasyona neden olabilecek yaralanmalar sonrası

- Dinlenir haldeyken veya geceleri omuz ağrısı çekiyorsanız

- Kolu kaldırırken zorlanıyorsanız

- Eklemde veya kolda şişlik ve yaralanma varsa

- Omuz ağrısı, ateşle birlikte görülüyorsa

- Diğer olağan dışı belirtiler yaşıyorsanız doktora gitmelisiniz.

Omuz ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi ağrının nedenine bağlı olarak yapılır. tamamen ağrının nedenine bağlıdır ve farklılıklar gösterebilir. Örneğin ağır bir egzersiz sonrası oluşan ağrılar için dinlenme, soğuk veya sıcak kompres faydalı olabilir. Masa başında çalışıyorsanız gün içinde aralıklarla omuz ve boyun bölgesi için esnetme egzersizleri yapabilirsiniz. Bunun dışında, yaralanmalar sonucu oluşan ağrılar için kortizon iğnelerinden, fiziksel tedaviye ve cerrahi müdahaleye kadar farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Omuz ağrılarına alternatif çözümler!

Buz tedavisi

Buz küpleri havluya sarılarak ağrıyan bölgelere uygulanabilir. Yaklaşık 10 dakika kadar bekletilmesi önerilir. Bu işlem belli aralıklarla tekrar edilmelidir.

Omuz ağrısı egzersizleri

Omuzu hareket ettirmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Aksi takdirde ağrılar şiddetlenebilmektedir.

Masaj

Ağrı kesici merhem ile omuza masaj yapılabilir.

İlaçlar

Omuz ağrısı sonucu oluşan şişlikler için doktor tavsiyesi ile Ağrı kesici steroid antienflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Stres

Stres kas ağrılarının artmasına yol açabilir. Bu nedenle omuz ağrısı yaşanıyorsa stresten uzak durulması gerekir.

Yastık ve yatak konforu

Ortopedik yastık ve yatakların kullanılması omuz ağrılarını hafifletmektedir.

Beslenme

Omuz ağrısı çekilmesi durumunda bakliyat, tavuk, somon, ton balığı, soya gibi protein açısından zengin besinler tüketilmelidir.

Biber

Biber tüketimi omuz ağrılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Biberiye yağı

Bir tatlı kaşığı biberiye 500 ml su içine eklenerek kaynatılır. Demlenmesi için yaklaşık 30 dakika kadar bekletilir. Biberiye karışımı içerisine bir bez batırılır. Sıcakken boğaz ve omuz bölgesine kompres olarak uygulanır. Birkaç dakika ciltte bekletilmesi yeterli olacaktır. Omuz ağrısını hafifletmek için günde 2 kez uygulanması önerilir.