İnsan omurgasına yandan bakıldığında tam düz değildir. Boyun ve bel bölgesinde hafif çukurluk ve sırt bölgesinde hafif kamburluk vardır. Fakat arkadan bakıldığında tam düz olmalıdır.

Omurga eğriliği (Skolyoz) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelmektedir.

Çeşitli hastalıklar skolyoza sebep olabilir. Farklı yaşlarda ve omurga yapısının çeşitli bölgelerinde görülebilir.

KÜÇÜK YAŞTA İLERLER

Küçük yaşta başlayan ve özellikle 10 yaş altında görülen skolyoz, büyük çocuk skolyozundan farklı özelliklere sahiptir. Küçük yaşta başlayan skolyoz genellikle ilerlemeye devam eder.

Skolyozun cerrahi tedavisi, omurga büyümesinin durdurulması yani "füzyon" işlemidir.

Bu cerrahi müdahale 5 yaşın altındaki çocuklara yapılırsa omurilik kanalının dar kalmasına, 8 yaşın altında yapılırsa akciğer gelişiminin bozulmasına, 10 yaşın altında yapılırsa göğüs kafesi gelişiminde bozulmalara sebep olabilir.

Göğüs kafesi yeterince büyüyemezse akciğer ve solunumla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

ERGENLİK ÇAĞINDA

Omurilik kanalı, akciğer, göğüs kafesi ve boy uzaması gibi gelişimlerin büyük ölçüde tamamlanmasından dolayı, füzyon işlemi çocuklarda yaşanabilecek sorunlara yol açmamaktadır.

Ya tedavi edilmezse?

-Akciğer veya solunum ve

-Kalp problemleri

-Zihnî kayıplar

-Nadiren çok ileri deformitelerde omurilik basısı ve felç

-Ciddi biçim ve psikolojik sorunlar ortaya çıkar.

KÜÇÜK YAŞTAKİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yana doğru eğrilik, anormal kamburluk ya da anormal içe doğru eğrilik,

-Sırtta cilt anormallikleri: Tüylenme artışı, gamzeler, renk değişiklikleri,

-Anormal kollar veya bacaklar,

-Birbirine eşit olmayan omuzlar, bel ya da kalçalar,

-Bacaklara göre gövdenin orantısız kısalığı,

-Denge bozuklukları,

-Çocuk öne eğildiğinde fark edilen sırt çıkıntıları.

KÜÇÜK YAŞTA NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

Küçük yaşta başlayan skolyozda iki önemli sorun ile karşılaşılabilir. Skolyozun ilerlemesini belirleyen en önemli faktör çocuğun fiziksel gelişimidir. Çocuğun büyüme hızı ile skolyozun ilerlemesi doğru orantılıdır.

Bu tür omurga eğriliklerin bir diğer tedavi yöntemi olan korse tedavisi ile kontrolü zor olacaktır.

Küçük yaştakiler için, skolyoz ameliyatının gerekliliği ergenlere göre daha yüksektir.

İkincisi; küçük yaş skolyozunun cerrahi tedavisinde omurganın büyümesi ve hareketinin durdurulması anlamına gelen füzyon cerrahisinin uygulanmasının yapacağı olumsuzluklardır.

Küçük yaşta ortaya çıkan skolyozun tedavi seçenekleri çocuğun yaşına ve eğriliğin türüne ve yerine göre değişmekle birlikte genel olarak 3 başlık altında toplanabilir.

Bunlar:

-Gözlem,

-Korse tedavisi,

-Skolyoz ameliyatı,

Skolyoz ve gözlem tedavisi Omurga eğriliğinin (skolyoz) derecesi 20 derecenin altında ise hasta doktor kontrolü altında gözlemlenir.

Eğer eğrilik 20 derecenin üzerinde ise büyük çocuklarda olduğu gibi küçük yaş çocuklarında da korse tedavisine başvurulabilir.

Ancak çok küçük çocuklarda 0-5 yaşlarında korse uygulamak zor olduğu için genel anestezi altında yapılan düzeltme, gövde alçıları tercih edilebilmektedir.

40 DERECE VAHİM

Omurga eğriliği 40 derece ve üzerindeki büyük çocuklarda korse tedavisi uygulanmayabilir. Küçük yaştaki çocuklar için ise durum biraz daha farklıdır.

Küçük yaş skolyozunda korse tedavisi 60 dereceye kadar çıkabilmektedir.

Burada hedef, omurga eğriliğinin ilerlemesini yavaşlatmaktır. 60 derece üzerindeki eğriliklerde ise skolyoz ameliyatı gerekir.

Çocuklarda korse yöntemi ile yapılan tedavi omurga eğriliğini durduramazsa, omurgaya yerleştirilen vida ve çubuk sistemleri ile füzyon işlemi uygulamadan eğrilik düzeltilmeye çalışılır.

HER ALTI AYDA BİR..

Ancak omurgadaki büyüme devam edecektir. Bu durumun oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için düzenli olarak her 6 ayda bir yapılan skolyoz ameliyatlarıyla omurgadaki çubuklar uzatılarak, büyümeyle oluşan eğriliğin düzeltilmesine çalışılır.

Yeni sistemlerde bu çubuklar manyetik uzaktan kumanda cihazı kullanılarak 2-3 ayda bir poliklinik şartlarında ameliyatsız ve ağrısız bir şekilde uzatılabilmektedir.

"Uzatılabilen çubuklar sistemi" adlı tedavi yönteminin ideal olarak ergenlik sonuna kadar sürdürülmesi gerekir. Çocuktaki büyümenin azaldığı veya durduğu zamana göre füzyon işlemine geçilebilir.

YİNE DE HER ZAMAN BAŞARI YOK MAALESEF

Büyüyen çocuklarda görülen skolyoz tedavisinde uzatılabilen çubuklar sistemi her zaman uygun veya başarılı olmayabilir. Bu yöntemin başarılı olmadığı hastalarda eğriliğin ilerlemesine izin vererek füzyonu ertelemek çok kötü sonuçlara yol açabilir.

Bu durumda "kısa ve düzgün bir omurga, uzun ve eğri bir omurgaya" tercih edilir ve erken dönemde kaçınılmaz olarak füzyon işleminin uygulanması zorunlu olabilir.

Bunun dışında bazı durumlarda uzun ve zahmetli büyüyen çubuklar yerine kısa füzyon tercih edilebilir. Bu durumda füzyon ancak kısıtlı bir alana yapılacağı için omurga ve göğüs kafesinin büyümesini ciddi bir şekilde etkileyemeyebilir.