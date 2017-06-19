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Ömür boyu ücretsiz uçak bileti kazandı

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden uçakta dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz uçak bileti hediye edildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 17:47
Ömür boyu ücretsiz uçak bileti kazandı

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden uçakta bir erkek bebek dünyaya geldi.

Hindistan yerel medyasının ülkenin özel havayolu şirketlerinden Jet Airways Havayolu'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, 162 yolcusuyla Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Koçi kentine giden uçakta prematüre bir bebek dünyaya geldi.

Yaklaşık 11 bin metre yükseklikte doğumun gerçekleşmesinin ardından Boeing 737 tipi uçağın Hindistan'ın Mumbai kentine yönlendirildiği ifade edildi.

Mürettebat ile paramedik bir yolcunun yardımıyla dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe havayolu tarafından ömür boyu ücretsiz uçak bileti hediye edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:47
  1. uçakta doğan bebek
  2. Ömür boyu ücretsiz uçak bileti kazandı
  • SinemSinem15 sa önce
    Ama türk hava yolları Eğitimini üstleniyor. Bu çocuk nekadar sıklıkta uçacakki? Eğitim daha önemli, Eğitim birinci sıradadır herkes için. Ama olurda evlenirse 4-5 çocuğu olursa onlara bu olanak sağlanır bence. Ozaman güzel. Ama eğitim herzaman başkadır
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