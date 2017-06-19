Ömür boyu ücretsiz uçak bileti kazandı
Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden uçakta dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz uçak bileti hediye edildi.19 Haziran 2017 Pazartesi 17:47
Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden uçakta bir erkek bebek dünyaya geldi.
Hindistan yerel medyasının ülkenin özel havayolu şirketlerinden Jet Airways Havayolu'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, 162 yolcusuyla Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Koçi kentine giden uçakta prematüre bir bebek dünyaya geldi.
Yaklaşık 11 bin metre yükseklikte doğumun gerçekleşmesinin ardından Boeing 737 tipi uçağın Hindistan'ın Mumbai kentine yönlendirildiği ifade edildi.
Mürettebat ile paramedik bir yolcunun yardımıyla dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe havayolu tarafından ömür boyu ücretsiz uçak bileti hediye edildiği belirtildi.