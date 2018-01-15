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Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Yaptığı hizmet ve çalışmalarla çevre konusundaki hassasiyetini gözler önüne seren Ümraniye Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak, ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:47
Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin ton Ömrünü Tamamlamış Lastik açığa çıkıyor. Bir lastiğin geri dönüşüme gönderilmesiyle birçok ürün elde edilebiliyor. Ömrünü Tamamlamış Lastikleri geri kazandığımızda; yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddeler geri kazanılıyor.

Bu kapsamda “25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümü amacıylaÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Lisanslı Dernek ile Ümraniye Belediyesinin yapmış olduğu protokol kapsamında atık lastikler toplatılıyor. Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastikler lisanslı geri dönüşüm tesislerinde enerji ve hammaddeye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

2017 yılında ilçemizden 1.100 ton atık lastik toplanarak geri dönüşüm sistemine dâhil edildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 21:47
  1. Ümraniye Belediyesi
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