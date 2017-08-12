Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ömrü ancak o ibadetler uzatır... Kaderi de o dua geri çevirir

Hayırda yarışmak ve hayır işlerinde acele etmek, sayılı dünya günlerini değerlendirmenin en güzel yoludur.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:46
Ömrü ancak o ibadetler uzatır... Kaderi de o dua geri çevirir

Sâlih ameller yapan ve hayır işleyen kişi, ancak kendi faydasına çalışmış olur. (1) Zîrâ Cenâb-ı Hak şu vaatte bulunur:

“Zerre kadar hayır işleyen, onun karşılığını (mutlaka) görür.” (ez-Zilzâl, 7)

“…Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu muhakkak bilir.” (el-Bakara, 273)

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurur:

“Ömrü ancak birr (her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar) uzatır; kaderi de ancak duâ geri çevirir. Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum bırakılır!” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 10)

HAYIRDA YARIŞIN

Amel defterini hayırlarla doldurarak Cennette yüksek bir makâma nâil olmak isteyen mü’min, acele etmeli ve vaktini iyi değerlendirmelidir. İmkânı nisbetinde gücünün yettiği her hayrı işlemeye gayret etmelidir. Ancak hayırda yarışırken sâlih amelleri aceleye getirerek kusurlu ve noksan yapmamalıdır. Nitekim meşhur âlim Aliyyu’l-Kârî, bu hususta şu açıklamayı yapar:

“Allâh’ın emirleri olan taatları yapma husûsunda acele edip onlara koşmak ile bizzat taatleri yerine getirirken acele etmek arasında büyük fark vardır. Bunlardan birincisi güzel ve methedilmiş, ikincisi ise zemmedilmiştir.”

Yâni ibâdet ve hayırları tam vaktinde yapmak için acele etmek lâzımdır. Lâkin bunları alelacele îfâ ederek hemen bitirmeye çalışmak doğru değildir. Zîrâ Cenâb-ı Hak, yapılan bir işin düzgün ve sağlam olmasından râzı olur.

Velhâsıl bir mü’min, son durağı Cennet oluncaya kadar hiçbir hayra doymaz. Zîrâ Hicr Sûresi’nde:

“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibâdet et!” (el-Hicr, 99) buyrulmaktadır.

1- Bkz. el-Câsiye, 15.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:46
  1. hayır yapmak
  2. iyilik yapmak
  3. hayırda yarışmak
  4. hayırda acele etmek
  5. ömrü uzatan ameller
  6. kaderi çeviren dua
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    1. Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’..
    2. Anadolu Grubu’ndan 10 yılda 1.35..
    3. AK Parti’de temayül maratonu başladı
    4. Milletvekili Depboylu’nun annesi son..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. İzmitliler Makedonya’ya gitti
    7. Doktor kazada hayatını kaybetti
    8. Biga’da kaza: 1 yaralı
    9. Sakarya’da motosiklet, tırın altında..
    10. Anadolu Üniversitesinden TÜBİTAK’a bir..
    11. Fabrika bekçisine çarpan motosiklet..
    12. Bozüyük’te binlerce alabalık telef oldu
    13. Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti
    14. Nepal’de selden 18 kişi öldü
    15. El freni boşalan otomobil duvardan..
    16. Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde..
    17. Sofiane Feghouli Galatasaray'da
    18. RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek..
    19. İyilik yapmak kalbe iyi geliyor
    20. Volkan ve Sabri karşı karşıya gelince...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!
    Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!