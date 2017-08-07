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Ömer Şişmanoğlu Göztepe'de

Göztepe, Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:22
Ömer Şişmanoğlu Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Beşiktaş'ta forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki hücum oyuncusu Süper Lig'de 147 maçta 36 gol kaydetti.

 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:22
  1. Süper Lig
  2. Göztepe
  3. Ömer Şişmanoğlu
  4. Anadolu Ajansı
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