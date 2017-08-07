Ömer Şişmanoğlu Göztepe'de
Göztepe, Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:22
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Beşiktaş'ta forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Türkiye kariyerinde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki hücum oyuncusu Süper Lig'de 147 maçta 36 gol kaydetti.
Kaynak: AA