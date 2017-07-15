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Ömer Halisdemir’in şehit edildiği saatte 40 bin kişiye helva

Gaziantepli iş kadını Zehra Mart, 15 Temmuz şehitleri için Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edildiği saatte 40 bin kişilik helva dağıtacak.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
Ömer Halisdemir’in şehit edildiği saatte 40 bin kişiye helva

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nında çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Sabah saatlerine kadar sürecek anma etkinliklerine, Civan Yemekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Mart da şehitler anısına 40 bin kişilik helva ikram ederek katkıda bulunacaklarını söyledi. Zehra Mart, sabah saatlerinden itibaren yapımına başlanan helva için 4 ton irmik, 4 ton şeker ve 1 ton fındık kullandıklarını söyleyerek, "15 Temmuz demokrasi zaferinin 1’inci yıl dönümüne bizde katkı da bulunmak istedik. Şu anda fabrikamızda helva yapımına başladık. Helvamızın pişirilmesinin ardından bizde anma törenin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na giderek buradaki vatandaşlarımıza ikramda bulanacağız. Tüm şehitlerimiz anısına yaptığımız helvamızı 40 bin kişiye ikram etmeyi planlıyoruz" dedi.

İş kadını Zehra Mart helva dağıtımının, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı savunurken darbecilerin kurşunlarına hedef olarak şehit düşen Ömer Halis Demir’in şehit olduğu 01.30’da başlayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
  1. Sabah
  2. Gaziantep
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