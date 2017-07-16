Ömer Halisdemir'in kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu!

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında gözyaşları sel oldu. 15 Temmuz darbe girişimde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in, Burdur’da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, ağabeyinin şehit edilişinin anlatıldığı 15 Temmuz klibini izlerken, gözyaşlarına boğuldu.

Burdur Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Binlerce vatandaşın ellerinde Türk Bayrakları ile katıldığı yürüyüşe, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in kızkardeşi Elif Serin ve Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan Şehit Polis Akif Altay’ın ailesi katıldı. Burdur merkez Köprübaşı Kavşağı ve Cumhuriyet Meydanı arasında Mehter Takımının eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başta olmak üzere Burdur protokolü eksiksiz katıldı.

Burdur Cumhuriyet Meydanında devam eden anma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halidemir’in kızkardeşi Elif Serin, İstiklal Marşını okurken duygulanarak gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Programın devamında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin anlatıldığı ’Vakit Gelir’ klibi izletildi. Ağabeyi Ömer Halisdemir’in şehit edildiği sahnede duygulanan Elif Serin, gözyaşlarına boğularak, gözyaşlarını peçete ile sildi.

ŞEHİT POLİS AKİF ALTAY’IN AİLESİ DE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Anma Töreninde, Burdur doğumlu olan ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan Şehit Polis Akif Altay’ın biyografisi izlendi. Çocukluk yıllarından, mesleki hayatına kadar değerli fotoğrafların yer aldığı klipte, Akif Altay’ın annesi Fadime Altay, eşi Gülsüm Altay, oğlu Niyazi Altay, kız kardeşi Aysun Şermet hıçkırıklara boğuldu. Gözyaşlarının sel olduğu programda, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kız kardeşi Elif Serin ve Şehit Polis Akif Altay’ın ailesine Türk Bayrağı ve portre resim hediye etti.

"HEPSİNE LANET OLSUN"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının ilk konuşmasını yapan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 15 Temmuz günü direnen vatandaşları selamladı. Vali Yılmaz, “Bir yıl önceydi bu saatlerde, ülkemizin işgal edilmesi emrini alan kendi ordumuz zannettiğimiz, kendi askerimiz zannettiğimiz ancak bu milleti bütün değerlerini çalmaya alışmış, nasıl soruları çalıp, birilerine vermişse, nasıl milletin parasını değişik dini literatürleri kullanmak suretiyle alıp, kiliseye göndermişse, o hırsızlığa alışan ve hırsızın yetiştirdiği, o altın dediği bize uymayan, yetişen o nesil, 15 Temmuz günü bir yerden aldığı emirle bu millete başkaldırdı. Bu millete kurşun yağdırdı, bu millete bela okudu, bu millete birilerine peşkeş çekmek için aramıza nifak soktu. Onların tümüne lanet olsun” diye konuştu.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Sabah namazına kadar demokrasi nöbeti ile devam edecek.