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Ömer Halisdemir’in İsmi Mali’de yaşatılıyor

İnegöl Bakkallar Odası tarafından 15 Temmuz’ın yıl dönümünde Mali’de Ömer Halisdemir adına su kuyusu açıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:42
Ömer Halisdemir’in İsmi Mali’de yaşatılıyor

FETÖ Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in adı, İnegöl Bakkalar Odası tarafından Mali’de açılan su kuyusuna verildi.

Bamako şehrinde bir okulun bahçesinde açılan "Şehit Ömer Halisdemir su kuyusu", kuraklık yaşanan bölgede 900’den fazla öğrencinin su ihtiyacını karşılayacak. Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya, milleti için canını feda eden Ömer Halisdemir’in adının yurtdışında da yaşatılmasını istediklerini belirterek, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 yıl dönümü. FETÖ’nün darbe teşebbüsünde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Bakkallar Odası olarak Hüdai Vakfı aracılığı ile Mali’de açtırdığımız su kuyusuna darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in ismini verdik. Mali’de 900 kişilik okulda açtırdığımız su deposundan hizmet alan bu öğrenciler şanlı bayrağımızı ve şehitlerimizi öğrenecekler. Bu şekilde bir gönül köprüsü kurmak istedik.Allah milletimizi bir daha böyle ihanetle karşı karşıya bırakmasın“ dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:42
  1. Mali
  2. Ankara
  3. İnegöl
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