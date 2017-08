Ömer Halisdemir okulunu kapatma tepkisi

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlardan sonra Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu adını alan okulun, kapatılarak Bilim ve Sanat Merkezi'ne dönüşmesie veliler tepki gösterdi.İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar kapsamında kapatılan özel okulun yerine açılan Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu hakkında kademeli olarak kapatılma kararı alındı. Okulun üstün yetenekli çocukların öğrenim göreceği okul sonrası program olan Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) dönüşeceği belirtilirken, mevcut ortaokul öğrencilerine 7 katlı olan merkezden 2 kat verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ulaştırılan yazı ile ön kayıtların durdurulması ve okulun kademeli olarak kapatılacağını duyan veliler ise duruma tepki gösterdi.

YENİ KURULAN BİR OKULU NEDEN KAPATIYORLAR

Konak ilçesi Güzelyalı semtinde hizmet veren okulun kapatılacağı kararını duyan okul aile birliği yönetimi ile veliler tepkilerini dile getirdi. Okul aile birliği adına açıklama yapan Perihan Örmeci, "Okulumuzun kademeli olarak kapatılacağını ve tamamen BİLSEM'e verileceğini öğrendik. Biz de Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu velileri olarak bu duruma kesinlikle karşı çıkıyoruz. Okulumuzun ortaokul olarak devam etmesini istiyoruz. Neden kapandığını anlaşmış değiliz. BİMER'e, CİMER'e yazılar yazdık. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediler. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de net bir açıklama yapmadı. Ta ki bugüne kadar. Ama bu durumda hem bizim çocuklarımız mağdur olacak hem de 180-200 tane ön kayıt aldığımız beşinci sınıf öğrencisi ve ara nakil yapılan çocuklar mağdur olacak. Biliyorsunuz ki İzmir'de sınıf mevcutları 40-45 kişilik. Bu okul yeni bir nefes olmuştu İzmir'e. Ben anlamıyorum neden yeni kurulan bir okulu bu kadar kısa sürede kapatma kararı aldılar ve Şehit Ömer Halisdemir adını siliyorlar. Ben bunu merak ediyorum ve bunu soruyorum yetkililere" diye konuştu ."BİZİM ÇOCUKLARIMIZ NASIL DERS İŞLEYECEK" Merkezde öğrencilere sadece iki kat verildiğine işaret eden Örmeci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Koskoca İzmir'de BİLSEM'e bir bina bulunamadı mı? Bu ortaokula İzmir'in ihtiyacı varken, neden BİLSEM'e veriliyor? Bize "Sizi kesinlikle mağdur etmeyeceğiz" dediler. Okul üstüne okul olduğu zaman bizim çocuklarımız mağdur edilmemiş mi oluyor? 7 katlı bina ve ortaokul bölümüne verilen sadece iki kat. Onların teneffüs saati yok, velileri ile birlikte girip çıkıyorlar. Bizim çocuklarımız onlar elini kolunu sallayıp giriş çıkış yaptığında nasıl ders işleyecek? Onların velilerinin de binaya giriş çıkışları serbestmiş.

HALİSDEMİR ADIYLA KOŞUP GELDİK, YALVARIYORUZ KAPATMAYIN!

Veliler de yetkililere okulların kapanmaması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:"Eğitim süreklilik ister. Devletimiz bize bu hakkı verdi. Biz bunun devamını talep ediyoruz. Biz bu hükümete güvenmiş insanlarız. Biz Şehit Ömer Halisdemir adıyla bu okula koşup geldik. Ama bir sene bile olmadan bu okulu kademeli kapatma kararı geldi. Bu çok acı bir durum, bu eğitime yapılmış bir darbe niteliği taşıyor. BİLSEM'i biz bu okulda istemiyoruz. Okulumuz kapanmasın ve beşinci sınıf kayıtları alınsın. Biz bu haberi aldıktan sonra kısa bir süre içinde organize olduk. Dilekçeler hazırladık ki sağolsun velilerimizi de tek tek imzaladılar. Bunları gerekli yerlere vereceğiz. Biz bu okula gelirken güvenerek geldik. Başka okullardan nakil alarak bu okula geldik. Çocuklarımız bu okula alıştırdık, çocuklarımız o kadar mutlu ki bu okulda. Bunu duyunca kahroldu çocuğum. Devletimiz duysun, onlar çağırdı bizi buraya. Buradan atılmak istemiyoruz. Lütfen okulumuza dokunmayın. Çocuklarımızın eğitim hakkını almayın bir anne olarak yalvarıyoruz.

EV ÜSTÜNE EV OLMAZSA OKUL ÜSTÜNE DE OKUL OLMAZ!

Öğrenciler ise okullarının kapanmamasını istediklerini belirterek yetkililere seslendi.Eğitim haklarının kısıtlanacağını savunan 11 yaşındaki Samet Can Öztürk: Onlar bizim okulumuzu alırlarsa biz kütüphanelerimizi, laboratuarlarımızı nasıl kullanacağız? Fen dersinde nasıl öğreneceğiz? Onlar bizden daha iyi not alacaklar, biz onlardan daha kötü not alacağız. Bizim eğitim hakkımızı kısıtlamayın. Ben valimize, kaymakamımıza sesleniyorum. Ev üstüne ev olmazsa okul üstüne de okul olmaz. Ben bu okula severek geldim. Sınıflar 18 kişiydi ki eskiden 41 kişilik sınıftaydık, sınıflar çok kalabalıktı anlayamıyorduk. Ama bu okulda dersimizi çok güzel anlayabiliyoruz. Notlarım yükseldi. Ben eski okulumda TUDEM Değerlendirme Sınavı'na bile giremiyordum. Bu okulda iki kere 2.oldum" diye konuştu .

TÜRK MİLLETİ OKUMUYOR DİYORLAR, OKULLAR OLMAZSA NASIL OKUYALIM?

Öğrencilerden Onur Hepkafadar ise "Biz okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Türk milleti okumuyor diyorlar. Bu okullar olmazsa biz nasıl okuyalım. Hadi söyleyin bana, bilgi kimsenin tekelinde değildir. Bizim okumamız lazım ki bu okullar olacak. Biz okuyup gelecekte iyi vatandaşlar olacağız. Bizim okulumuzu kapatamazlar." dedi.

AYNI ADLA DEVAM EDECEK.

Mili Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, okulun kademeli olarak öğrencilerin eğitimlerini tamamlamasının ardından kapatılacağını ancak aynı Şehit Ömer Halisdemir adıyla Bilim ve Sanat Merkezine dönüşeceğini belirtti.