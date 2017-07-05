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'Ömer Halisdemir' ismi tescillenerek koruma altına alındı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir tarafından yapılan başvuru üzerine, şehidin ismi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53
'Ömer Halisdemir' ismi tescillenerek koruma altına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir tarafından yapılan başvuru üzerine şehidin ismi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Balıkesir ve Çanakkale'de faaliyet gösteren Batu Patent'in kurucu ortağı ve avukatı Onur Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla onun ismini marka olarak tescil ettirmek için müracaat ettiğini söyledi.

Bu konuda firma olarak Hatice Hanım'a destek sağladıklarını belirten Turgut, "Tescil işlemini tamamlamanın ve şehidimizin büyük fedakarlığına karşılık bizlere düşenden az bir kısmını bu tescil işlemi ile yerine getirmenin huzurunu yaşamaktayız." dedi.

Şehidin üzerinden maddi kazanç elde etmek isteyenlere yaptırım

Batu Patent Müdürü Çağdaş Bağmeşli de şehit Ömer Halisdemir'in adının savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde tescillendiğini söyledi.

"Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir'in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır." değerlendirmesinde bulunan Bağmeşli, tarihe geçmiş böyle sembol bir kişinin adının yaşatılması ve marka olarak da korunmasının Türkiye için önem arz ettiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53
  1. 15 Temmuz akşamı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. 15 Temmuz kahramanı
  3. Balıkesir
  4. Ömer Halisdemir
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