Ömer Faruk Yıldız’ın “Uzak Yüreğim” adlı şiir kitabı çıktı!

1986 Yılında Malatya’da dünyaya merhaba diyen Yıldız, Eğitim Hayatını da Malatya’da başlamıştır.. 1995 Yılında İstanbul’a ailesi ile birlikte yerleşip, eğitim sürecine İstanbul’da devam etmiştir.

Şiirlere küçük yaştan itibaren ilgi duyan Yıldız, Mart 2016 tarihinde “Çocukluk” şiirlerinin de yer aldığı Uzak Yüreğim şiir kitabını çıkardı. Kitabı incelerken sözlerin bir yaşanmışlığa değindiğini görmemek imkânsız. Her başarılı “şiir” mısralarının arkasında duygu yoğunluğu, içtenlik olmazsa olmazlardandır.

Kitap’ta;

“Ve yükselecek asil sevdalar,

Ve şahit olacak onurlu yürekler”

Diye bir söz ile başlıyor Yıldız. Ardından “Her kalanın çaresizce el salladığı acıların durağısın sen” diye devam ediyor.

Kitap kısa sürede sizi yakalıyor. Tam Kahvenizi yudumlarken bir mısra daha geliyor önünüze ve diyor ki;

Mutlu sanmayın her güleni..

Gözyaşı Saklıdır bakışlarında..

Uzatmayın ellerinizi,

onlar yalan mutluluklardan değil,

gerçek yalnızlığın çocuklarıdır...

Sonra devam ediyorsunuz. Bir anda;

“Sana dair ne kadar umut varsa bırakıp bir kenara, unutup hayaller kurmayı, teselli bulacağım yalan aşklardan…”

Diyor şair.

Aslında zevk alarak okunulan kitapların sayısı gün geçtikçe azalırken, “Uzak Yüreğim” tam da size göre diyebiliriz.

Yıldız ikinci kitabının da hazırlıklarına başladığını bildirirken okurları da şimdiden beklemeye başladı...