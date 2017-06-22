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Ömer Faruk Kavurmacı için yeni gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 23 Ekim'de yapılacak.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:20
Ömer Faruk Kavurmacı için yeni gelişme!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON yönetici ve üyelerine ilişkin açılan davanın iddianamesinin kabulünün ardından hazırladığı tensip zaptıyla duruşma gün ve yerine de karar verdi. 

Buna göre mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 23 Ekim'de yapılmasına ve 24, 25, 26 ve 27 Ekim'de de sürdürülmesine hükmetti. Heyet, sanık sayısını da dikkate alarak duruşmaların Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salonda yapılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay "firari" olmak üzere 30'u tutuklu 86 sanık yer aldı.

İddianamede, Gülen, Meral ve Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ve "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 
Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan onsekizer yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 80 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1 ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi kapsamında verdiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğin'in 18 Ağustos 2016'da onayladığı el koyma kararına göre, sanıklara ait taşınmazların, ulaşım araçlarının, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarının, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarının, kıymetli evraklarının, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarının, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleriyle sanıklardan el konulan maddi değer taşıyan eşya ve paraların TCK'nın 54. ve 55. maddeleri uyarınca müsadere edilmesi istendi.

İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer aldı.

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:20
  1. TUSKON
  2. MASAK raporları
  3. "ByLock"
  4. FETÖ
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