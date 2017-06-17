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Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın hakkında tutuklama kararı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topabş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:08
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın hakkında tutuklama kararı

TUSKON'daki FETÖ yapılanması soruşturmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul Eski Emniyet Müdürü hüseyin çapkın adliyeye sevkedildi.

KARAR ÇIKTI

Kavurmacı ve Çapkın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUSKON yönetici ve üyelerine yönelik 86 sanık hakkında hazırlanan iddianamede “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınmıştı.

Dün akşam aynı saatlerde FETÖ'nün mülkiye yapılanması iddianamesini kabul eden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski valisi Abdulkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.Gözaltı işlemleri yapılan Kavurmacı ve Çapkın bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Avukatlarıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi önünde Nöbetçi Hakimi bekleyen Kavurmacı ve Çapkın için adliye koridorunda polis ve özel güvenlik görevlilerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almaması için koridorlar bariyerlerle kapatıldı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:08
  1. Ömer Faruk Kavurmacı
  2. FETÖ
  • OğuzsoyluOğuzsoylu9 sa önce
    Aslında bunu ilk serbestbırakan yargıç yargılanıp içeri alacaksın çünkü onun maksadı hasıl oldu yani yargıya güveni sarstı feto elemanı adi.
  • VildanVildan12 sa önce
    Onun kayınpederi ak partili değil mi?
  • FATİHİSTANBULLUFATİHİSTANBULLU13 sa önce
    ALLAH'IM,bu PUSULASINI50 YILDIR ŞAŞIRDIGIANLAŞILANBÜTÜN REZİLLİKVE İFSAD İŞLERİNİN.. ŞEYTANİKARAGAHIOLANFETÖİSTLERİNBELASIN VER ,BU İSLÂMA VE BU ALEM-İ ISLAMAVE TURKIYE'MİZEİHANET EDENTASMALI CIA-PENTAGON-VATİKAN KUKLALARININBELASINIVERYÜCÈ ALLAH'IM.AMİN !..AMİN !..AMİN !...
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