Ömer Faruk Kavurmacı adliyeye sevk edildi
TUSKON davasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı adliyeye getirildi.17 Haziran 2017 Cumartesi 13:52
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavurmacı'yı gözaltına aldı.
Kavurmacı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
TUSKON davasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı adliyeye getirildi.
Kavurmacı’nın birazdan hakim karşısına çıkması bekleniyor.