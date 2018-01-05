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Ömer Ali'den itiraf! 'Benim için bir özlem'

Ligde ilk yarıdaki tüm maçlarda forma giyen Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyazlıların Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde sorularını yanıtladı.

05 Ocak 2018 Cuma 14:11
Ömer Ali'den itiraf! 'Benim için bir özlem'

Beşiktaş ile sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ardından taraftarlar arasında yaşanan arbedenin ve ardından aldıkları 5 maç seyircisiz oynama cezasının kendilerini zor duruma soktuğunu belirten Ömer Ali, "Kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik. Sezon öncesindeki Süper Kupa maçından sonra yaşadığımız olaylar, bizleri ve kulübü son derece yıprattı. Seyircimizin 5 maç ceza alması ve Abdou Razack Traore'nin  ayağının kırılması bizi olumsuz etkiledi. Bu da sonuçlara yansıdı." ifadelerini kullandı.

Ömer Ali, ikinci yarının ilk 5 haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile sahalarında oynayacak olmalarının hatırlatılması üzerine, "Zor bir fikstürümüz var. Bunun farkındayız ama bu maçları Konya'da  taraftarımızın önünde oynayacağımız için avantajlıyız. Gol yollarında sıkıntımız var. O bölgede oynayan oyuncularımız takımdan ayrıldı. Hücum bölgesine transfer yapılacağını düşünüyorum. İyi bir kamp döneminin ardından aramıza katılacak yeni arkadaşlarla daha da güçleneceğiz." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon son 32 turuna kalamadıkları için üzgün  olduğunu aktaran Ömer Ali Şahiner, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi bizi yıprattı ve üzdü. Olympique Marsilya  maçında belki de saniyelerle gruptan çıkma şansımızı zora soktuk. Grup kuraları  çekildiğinde hem rakiplere hem de tecrübemize bakarak şansımızın olduğunu  söylemiştim. Fakat bunu değerlendiremedik. Yine de geçen sezona göre ülkemizi en  iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne  tekrar katılabilmek için lige odaklanacağız."

"Mehmet Özdilek'in futbolculuk kariyeri büyük avantaj"

Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet  Özdilek'in eski bir futbolcu olmasının kendilerine büyük avantaj sağladığını  vurguladı.

Ligde 9'uncu haftanın ardından Mustafa Reşit Akçay'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek'in oyuncuların dilinden çok rahat anladığını kaydeden Ömer Ali, "Mehmet Özdilek, futbolun içinden gelmiş ve önemli başarılar elde etmiş bir oyuncuydu. Mehmet Özdilek'in futbolculuk kariyeri bizim için büyük avantaj. Bize desteği ve katkısı çok fazla. Geldiğinden bu yana üst üste maçlar oynadık. Çok fazla antrenman yapamadığımız için tam anlamıyla istediklerini uygulayamadık. Şu an ise kampta hocamızın takımla bütünleşeceği bir ortam var." değerlendirmesinde bulundu.

"A Milli Takım'da oynamak benim için bir özlem"

Atiker Konyaspor'da beşinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki futbolcu, A  Milli Takım formasını giymeyi çok istediğini kaydetti.

Daha önce genç milli takımlarda oynamış bir futbolcu olarak A Milli Takım'a da çağrılmayı beklediğini anlatan Ömer Ali, "Son 2-3 sezonda çok iyi işler yapmamıza rağmen milli takıma çağrılmadık. A Milli Takım'da oynamak, benim için bir özlem. İnşallah önümüzdeki dönemde oluşacak kadroda kendime yer bulurum. Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın başına geçtikten sonra bir temas kuruldu fakat  kritik bir süreç olduğu için gelişme olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:11
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