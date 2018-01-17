Ömer Ali Şahiner'den flaş açıklama: İki kupamız birilerine çok mu batıyor?

Ömer Ali Şahiner: "İki kupamız birilerine çok mu batıyor?"

Ömer Ali, maçtan sonra havalmanında gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi.

“Devrede ilk yarıdaki gerginlikleri konuştuk. Belki 45’de çıkabilirdim ancak 10 dakika da oynadım, Yatabare tam hazır değildi. Bu gerginlik benden yana bizden kaynaklanan bir durum değil, ilk maçta olanları hepimiz biliyoruz, en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Bu maçta da aynı durum Vedat’ın da başına gelebilirdi. Hakemler buna müsamaha gösteriyor. Onlar da çok sert oynuyor, ayrı bir gerginlik var bunun nedenini anlayamıyoruz. Takım ve şehir olarak yanlış bir şey mi yaptık? Ya da onlara Konya’ya geldiklerinde aynı şeyleri mi yapıyoruz? Aksine benim gördüğüm her takımı en iyi şekilde misafir ediyoruz. Bu bize karşı haksız hırsın bedeli bize ağır oluyor. Ama neden böyle? Acaba son zamanlardaki çıkışımız ve 2 kupamızdan ötürü çok mu göz önünde oluyoruz, birilerine çok mu batıyoruz? Buna gerek yok. En güzel cevabı sahada verdik. Bizim oyuncularımızdan biri onlara karşılık vermedi. Oyunumuzla karşılık verdik. Bir kat daha mutluyum sahada böyle bir cevap verdiğimiz için."

RIZA HOCA BANA ‘ONA UYMA’ DEDİ

Oyundan çıkarken, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile arasında geçen konuşmayla ilgili sorulan soruya 26 yaşındaki oyuncu şu şekilde yanıtı verdi: “

“Rıza hoca ilk maçtaki olayda da yanıma gelmişti ve bana bu olayın yakışmadığını söyledi. Bugün de ‘ona uyma’ dedi. Benim bir şey söylememe gerek yok. Herkes beni biliyor. Kendi oyuncusuna karşı böyle bir ifade kullandı. Sen ona uyma dedi ve tebrik etti beni. Ben de ‘tamam hocam’ dedim ve teşekkür ettim.” Kaynak:Anadolu'da Bugün Spor