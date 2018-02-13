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Ombudsman’ın başı ‘idarelerle’ dertte

TBMM’ye bağlı olarak faaliyet gösteren, yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağlayan, vatandaşın sorunlarının daha etkin çözümü için işlem yapan Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), “idari sorumlularla” başı dertte.

13 Şubat 2018 Salı 09:01
Ombudsman’ın başı ‘idarelerle’ dertte

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA Kurumun 2017 yılı raporunda, başvurulara zamanında cevap vermeyen kurumların bulunduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı: “Kurumun şikâyet başvurularını 6 ay içerisinde sonuçlandırması esastır. Başvuruların süresi içerisinde sonuçlanması ve vatandaşın mağduriyetine yol açılmaması için Kurumun bilgi ve belge taleplerine süresinde cevap verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kurumla işbirliğine yanaşmayan veya bilgi ve belge taleplerine 30 gün içerisinde dönüş yapmayan idarelerin sorumluları hakkında yasal yaptırım getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Kurumun tavsiye kararlarına uyum noktasında bürokratların risk almaktan çekinmesi ve mali veya hukuki sorumluluk altına girebilecekleri endişesi yatmaktadır. Bu kapsamda Sayıştay veya idari denetimlerde kurum kararlarının uygulanması sebebiyle idarecilere herhangi bir sorumluluk yüklenmemesinin yasal altyapıya kavuşturulması kurumumuza güç katacaktır” denildi. 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) 2017 RAPORU

Rapora göre, 2017’de şikayet başvurularının yüzde 28,04’ü kamu personel rejimi, yüzde 26,15’i eğitim-öğretim, gençlik ve spor, yüzde 11,40’ı çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında yapıldı. 2017’de “eğitim-öğretim, gençlik ve spor” alanının geçmiş yıllara oranla yaklaşık 15 puanlık ciddi artış göstermesinde LYS, YGS, AÖF, Uzaktan Öğretim gibi sınavlara ilişkin başvuruların etkili olduğu belirtildi. 

2017 yılında yapılan şikâyet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde yapılan başvuruların %28,04’lük oranla “kamu personel rejimi” alanı oluştururken bunu, %26,15 ile “eğitim-öğretim, gençlik ve spor” %11,40’lik oranla “çalışma ve sosyal güvenlik” alanları takip etmiştir. 2016 yılına bakıldığında ise ilk sıranın yine %26,4 ile “kamu personel rejimine” yönelik başvuruların oluşturduğu bunu yaklaşık %12 ile “çalışma ve sosyal güvenlik” alanına yönelik ve %10.66 ile de “eğitim-öğretim, gençlik ve spor” alanına yönelik başvuruların takip ettiği görülüyor. 2017 yılında “eğitim-öğretim, gençlik ve spor” alanının geçmiş yıllara oranla yaklaşık 15 puanlık ciddi artış göstermesinde LYS, YGS, AÖF, Uzaktan Öğretim vb. sınavlarına ilişkin başvuruların etkili olduğu değerlendiriliyor.

 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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