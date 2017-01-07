Olympiacos, Panathinaikos’u 77-69 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbide Olympiacos, sahasında Panathinaikos’u 77-69 mağlup etti.
Olympiacos, ilk periyotu 17-11, devreyide 38-37 önde kapattı. Üçüncü çeyreğe Panathinaikos karşısında 55-50 önde giren Olympiacos, bir ara farkı 10'a kadar çıkarttı. Panathinaikos, 7-0’lık seri ile skoru 65-62’ye geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son dakikalarını seyircisininde desteği ile çok iyi oynayan ev sahibi ekip karşılaşmayı 77-69 kazandı.
Olympiacos oyuncusu Papapetrou attığı 13 sayı ile takımının gözdesi olurken Panathinaikos’ta Mike James'in 24, Rivers'ın da 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçta Olympiacos 11. galibiyetini alırken Panathinaikos 7. kez sahadan yenik ayrıldı.