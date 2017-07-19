'Ölüyorum anne...' diye yazıp kayıplara karıştı

Selin Savaş'ın hastaneye girdiği ancak sadece halasına göz randevusu aldığı, bundan sonra kaybolduğu öğrenildi. Savaş'ın hastaneye gitmeden önce evindeki odasına mektup bıraktığı ve mektupta 1 yıl önce kalp krizinden ölen babası Hüseyin Savaş'a hitaben, "Babamı çok özledim. Babama gidiyorum" diye yazdığı öne sürülürken anne Ayşe Savaş, "Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Gören hemen polise haber versin" dedi. Yeni Asır'ın haberine göre genç kız, polis tarafından her yerde aranıyor.

Selin Savaş'ın Facebook'ta son olarak 18 Temmuz sabahı saat 06.22'de "Çıkmaz bir sokaktır oynadığım sahne. Nereye dönsem aynı mahalle. Ölüyorum anne" diye paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşımda Savaş'ın konum bilgilerini kapatmadığı ve hala Kınık ilçesinde olduğu görüldü. Ailenin emniyete başvurmasının ardından İzmir polisi alarma geçti. Polis ekipleri Selin Savaş'ın gidebileceği güzergahtaki kamera kayıtlarının yanı sıra facebook hesabındaki arkadaşlarını ve paylaşımlarını incelemeye aldı.