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Ölüyorlar! Ürperten sayı...

Dünyada yalnızca 500 civarında olduğu tahmin edilen balinalardan 10'u kısa sürede öldü. Buzul balinalarından üçünün gemiyle çarpıştığı için can verdiği tahmin ediliyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:13
Ölüyorlar! Ürperten sayı...

Kanadalı yetkililer, St Lawrence Körfezi'nde yaşanan buzul balinası ölümlerinin "felaket" boyutuna ulaştığını açıkladı. Balıkçılık Bakanlığı, Newfoundland ve Quebec arasındaki bölgede türü tehlike altında olan 10 örneğin bulunduğunu duyurdu.

Ölü sayılarındaki ani yükseliş, sayıları 500 civarında olan Kuzey Atlantik buzul balinalarının soyu hakkındaki endişeleri artırdı.

Kanada Balina Enstitüsü'nden Jerry Conway, bu sene bilinen yalnızca 3 yavru doğumu olduğunu ifade ederek, "Buzul balinası nüfusunda ciddi bir azalma yaşanıyor" dedi.

6 balinanın ölüm nedenlerine ilişkin yapılan araştırmada, bu hayvanlardan üçünün dış etki sonucu ölmüş olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacı Kim Davies, Kanada televizyonuna yaptığı açıklamada, üç balinanın gemiyle çarpışma sonucu yaralanarak hayatlarını kaybettiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Bir diğer balinanın ise balık ağlarına takılarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ölümlerde iklim değişikliğinin de rolü olabilir

Kim Davies, böyle olayların geçmiş yıllarda da yaşandığını ancak bu seviyede ani bir artışın soru işareti yarattığını açıkladı.

Toronto's National Post'ta konu ile ilgili yayınlanan haberde, bu artışın bir nedeni olarak, balinaların beslenme bölgelerinin son 5 sene içerisinde kuzeye taşınması gösterildi.

Diğer faktörlerin yanında iklim değişikliğinin de bunda rolü olduğu belirtiliyor. Balıkçılık Bakanlığı, buzul balina ölümlerine karşı önlem olarak, bir kar yengeci avlama sahasını kapattı. Nakliye ve balıkçılık gemilerinin de bölgede ilerlerken hızlarını düşürmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:13
  1. Kanada
  2. buzul balinası
  3. Quebec
  4. Newfounland
  5. iklim
  6. ölüm
  7. BBC Türkçe
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