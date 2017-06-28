Ölüsü de şifa

Zehirlenme ya da benzeri sebeplere maruz kalmadan doğal olarak ömrünü tamamlayan arıların belirli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen maddenin vücudu temizlediği, kan dolaşımını iyileştirdiği, özellikle de iltihap, kramp, burkulma, cilt problemleri ile yara ve yanık tedavisine şifa olduğu bildirildi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, ölü arılara ilişkin yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. Yücel, “Arılar etil alkol, su ya da okside olmamış bir yağın içine koyularak işlem yapılıyor. Her arıdan elde edilemeyecek bu maddenin titizlikle hazırlanması gerekiyor. Bu madde, kan dolaşımını iyileştiriyor ve kan-yağ düzeyini dengeliyor. Herhangi bir iltihabi durum, kramp, burkulma ya da ciltteki problemler ile yara ve yanık tedavisinde etki gösterebiliyor. Tabii uygulama, mutlaka hekim tarafından veya önerisiyle yapılmalı” dedi.

‘İleri derecedeki yaralarda başarılı’

Yücel, “Arının kitin dokusu, ciltteki yara ve yanığın herhangi bir iz kalmadan iyileşmesini sağlıyor. Bilimsel araştırmalarda, özellikle ileri derecedeki yatak yaralarında çok başarılı sonuç veriyor” dedi.