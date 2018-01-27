'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
Almanya'da bir Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesini istemeyen ve protesto gösterisi düzenleyen terör örgütü PKK/YPG yandaşlarına Ölürüm Türkiyem parçasını dinletti.Bu protestoyu fark eden it sürüsü, Türk'e saldırmaya çalıştı.27 Ocak 2018 Cumartesi 10:28
Almanya sokaklarında Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerini vurmasını protesto etmek için toplananlar sert kayaya çarptı. Almanya’da yaşayan bir Türk, PKK destekçilerine Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti.
Alman polisi ve YPG destekçilerinin tepkisine kulak asmayan Türk, ardından Mehter Marşı açtı. Almanya sokaklarını Mehter Marşı’yla inleten Türk vatandaşa tepki gösteren PKK’lıları da Alman polisler durdurdu.