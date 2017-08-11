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'Ölürüm Türkiyem' çalıntı yalanı ortaya çıktı! Yıldızdoğan'dan sert tepki

Mustafa Yıldızdoğan'ın tüm Türkiye'ye mal olmuş Ölürüm Türkiyem adlı şarkısının çalıntı olduğunu ileri sürenlere kapak gibi cevap geldi.

11 Ağustos 2017 Cuma 18:36
'Ölürüm Türkiyem' çalıntı yalanı ortaya çıktı! Yıldızdoğan'dan sert tepki

Şarkının, 1986 yılına ait bir Kürtçe şarkı olduğu, sanatçı Mustafa Yıldızoğan'ın da bu Kürtçe şarkının sözlerini değiştirerek, bestesini aynen kullanarak Ölürüm Türkiyem şarkısını ortaya çıkardığı iddia edilmişti ki bu iddia kısa sürede yalan çıktı.

YALANLARLA GÜNDEM OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Bir Kürt müzisyen grubu, söz konusu şarkının bestesine benzer bir şarkıyı Kürtçe olarak seslendiriyor ancak 1986 yılına ait olduğu ileri sürülen konser görüntüsündeki fotoğraf siyah beyaz değil renkli.

Bu durumda şarkının, Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkısından önce bestelendiği kesinlik kazanmıyor.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Mustafa Yıldızdoğan dün akşam resmi Facebook hesabından konuya değinerek iddiaları yalanladı. Görüntülerin montaj olduğunu söyleyen Yıldızdoğan, iddialara destek verenler hakkında da hukuki sürecin başlatılacağını ifade etti;

"'Türkiyem' eserinin bestesi çalıntıdır adı altında yalan haber ve montaj videolarla Twitter'da gündem oluşturan ve buna destek veren sözde gazeteci ve sözde sarkicilar hakkinda hukuki süreç başlatılacaktır."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 18:36
  1. Ölürüm Türkiyem
  2. Mustafa Yıldızdoğan
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  • Turan Turan 1 sa önce
    Mustafa Yıldızdoğan milliyetçi vatan severtam bir bozkurttur adamdır iftara atanlar hak ettikleri cezayı çekecek
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