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'Ölürüm Türkiyem' çalıntı iddialarına sert cevap!

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "Ölürüm Türkiyem" şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına ilişkin, "Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla" dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:56
'Ölürüm Türkiyem' çalıntı iddialarına sert cevap!

Mustafa Yıldızdoğan, sosyal medyada bir video eşliğinde yapılan paylaşımlarda, 1993 yılında piyasaya sürdüğü albümdeki "Ölürüm Türkiyem" şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına yer verildiğini anımsattı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bir kafede gazetecilere yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu asılsız iddialarla ilgili paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yıldızdoğan, şöyle devam etti:

"Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla. 'Vatan, bayrak ve Allah.' diyen, siyaset ve politika üstü bir tavırla ortaya koyduğum, 1992 yılında bestelediğim bu parça, yıllarca ülkemde dinlendi. Bu zamana kadar 'bu parçanın müziği bana aittir' dememişimdir. Bu benim ailemden gördüğüm edep ve üslubumdan kaynaklanan bir güzelliktir. 15 Temmuz sonrasında bu parça yine parlamıştır. Çünkü bu tür eserler asırda bir gelir. Dün, vatan ve bayrak hainleri, millet düşmanları birleşmiş, benim hırsızlık yaptığımı söylüyor. Sosyal medyadada paylaşılan ve bir müzik grubunun fotoğrafına yer verilen videoda, Kürtçe şarkı duyuluyor. Videodaki resim, 2 yıl önce çekilmiştir. Bunu siyah beyaz yapmışlar. Bu yayınlanan videonun kime ait olduğu ve hangi şirkete ait olduğu ortada yok. Dolayısıyla nereden çıktığını da bilmiyorum."

"BU ÜLKEDE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE SAZIMIZI ÇALACAĞIZ"

Yıldızdoğan, sosyal medyadaki paylaşımların daha çok yurt dışından yapıldığına işaret ederek, "Bunlar gibi hainlerin gidebildiği bir memleket var ancak benim bu topraklardan başka gidebileceğim yer yok. Ondan dolayı 'Ölürüm Türkiyem.' diyorum. Ömrümün sonuna kadar da bunu diyeceğim. Bu ülkede birlik ve beraberlik içinde sazımızı çalacağız, türkümüzü de söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:56
  1. Ölürüm Türkiyem
  2. Mustafa Yıldızdoğan
  • Zehra TezcanZehra Tezcan17 dk önce
    Irmaginin akisina ölürüm TÜRKIYE'M! Senin icin ölürüm TÜRKIYE'M!!! Sevgili Mustafa Yildizdogan isminle var ol. Türk milletine armaganindir bu eser.
  • yücelyücel42 dk önce
    Sanatçı olup ta en düzgün insanlardan birisidir Mustafa YILDIZDOĞAN keşke bütün sanatçılar sizin gibi olsa, çoğunun ne olduğu ortada.
  • Alparslan Yavuz Alparslan Yavuz 1 sa önce
    Muhterem Mustafa Bey,seni de ,butun Turkulerini de cok seviyoruz .Senin turkulerini ancak milli inanci , milli ruhu olanlar soyler . Her agzi olan varliklar yanindan bile gecemez. Iftiracilarbu ruha sahib olamaz. Seninleyiz Mustafa kardes,onlara hadi ordan diyelim.
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