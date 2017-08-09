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Ölümün nasıl bir şey olduğunu merak etti... Tabut içinde, 2.5 ton toprak altında canlı yayın yaptı!

İsveç'in Södertelje'de Moshe Küçükkaya, tabut içerisinde, 2.5 ton toprak altında, 2 gün kaldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:32
Ölümün nasıl bir şey olduğunu merak etti... Tabut içinde, 2.5 ton toprak altında canlı yayın yaptı!

Daha önce de bir ay boyunca sokaklarda evsiz gibi yaşayıp yardıma muhtaç kişiler için para toplayan Moshe Küçükkaya, son projesiyle bir yandan yaşadığı klostrofobik sorununu çözmeye çalışırken, diğer yandan da toplanan para ile Södertelje’de yalnız yaşayan yaşlılar için parti düzenlemeyi amaçladı.

Toprak üstünden verilen hava ile donatılmış, gömülü olduğu tabuttan çıkarılan Küçükkaya iki gün boyunca uyanık kalarak sadece su içti.

Yaşayanların dünyasına geri döndükten sonra konuşan Moshe Küçükkaya ‘‘Bir dahaki sefere tabuta girdiğimde ölmüş olmayı tercih ederim’’ dedi.

Küçükkaya gömülü olduğu süre içinde cep telefonu ile sorulan soruları da yanıtladı. Toprak altından çıkarılmadan iki saat önce klostrofobisini yenip yenmediği sorusunu ise ‘‘Yukarı çıkınca hemen klostrofobiden kurtulacakmışım gibi olmayacak sanırım. Şimdi bir kaç gün zor geçecek bir iyileşme süreci başlayacak. Belki bir kaç gün bu deney rüyalarıma girecek’’ diye konuştu. AA

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:32
  1. tabut
  2. isveç
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