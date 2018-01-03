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Alaattin Maksut Ali toprağa verildi

Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin cenazesi toprağa verildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
Alaattin Maksut Ali toprağa verildi

Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali, düzenlenen cenaze töreninin ardından kentteki Şehitler Mezarlığında toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri Alaattin Maksut Ali için gözyaşı döktü.

Türk Dışişleri, Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyı kınamıştı.

Sabah Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin dün akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Iraklı makamlar, gerekli önemleri almaya ve saldırganları adalet önüne çıkarmaya davet edilmişti.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi de yaptığı açıklamada, ''Son bir ay içinde bürolarımıza düzenlenen saldırılarda bir büro sorumlumuz öldürüldü. Bu şekilde Türkmenler susturulmak isteniyor'' demişti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
  1. Kerkük
  2. Irak Türkmen Cephesi
  3. Alaattin Maksut Ali
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