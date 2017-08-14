Olumsuz duygular psikolojiyi güçlendiriyor

Münübe Yılmaz

Kanada'daki University of Toronto'da yapılan bir araştırmaya göre, mutsuzluk ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygulara direnç göstermek yerine bu duyguları kabul ederek hayata devam etmek psikolojiyi güçlendiriyor. University of Toronto'da psikoloji profesörü olan Brett Ford'un yürüttüğü çalışmada, bilinenin aksine olumsuz duyguları kabul ederek yaşamanın uzun dönemde psikolojimiz için daha sağlıklı olduğu vurgulandı. Yürütülen çalışmada, 3 ayrı deneyde bin kişiyle yapılan anketlerde, katılımcıların olumsuz hissettikleri zaman bu hislerden uzak durup durmadıkları konusunda sorular soruldu. Anket sonucunda olumsuz duygulardan kaçmayıp, bu duygular ile barışık yaşayanların, negatif duyguları yok sayan kişilerden psikolojik olarak daha sağlıklı oldukları ortaya çıktı. Profesör Ford, negatif bir durumla karşılaştığımızda takındığımız tavrın çok önemli olduğunu belirterek "Olumsuz durumlardan kaçmak ya da bunları değiştirmek yerine bu duyguları kabul etmek stres ile baş etmede önemli bir faktör" dedi.