Ölüme ramak kala itfaiye kurtardı
Silivri'de temizlemek için girdiği su kuyusunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.20 Ocak 2018 Cumartesi 09:51
Olay, Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, evinin bahçesinde bulunan su kuyusunu temizlemek istedi.
Kuyu içerisinden geri çıkmak isteyen talihsiz adam kuyudan çıkamayınca durum Silivri İtfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler talihsiz adamı mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.
Yaralı olarak kuyudan çıkarılan adam, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.