Ölümden döndüğü o yolda askeri ziyaret etti!

Geçtiğimiz Ağustos ayında AK PartiTrabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Van- Hakkari karayolunda ölümden dönmüştü. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen ve Köseoğlu'nun geçişi sırasında patlatılmak istenen el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edilmişti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, bugün Van üzerinden Hakkari'ye giderken Hakkari'den Çukurca'ya askeri sevkiyat yapan konvoyla karşılaşınca konvoydaki askeri ziyaret etti. Köseoğlu bir süre askeri aracın da içine geçerek güvenlik güçleri ile sohbet etti.

Haber7