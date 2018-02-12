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Ölümden döndü, olimpiyat madalyası kazandı

Geçen yıl antrenmanda geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Kanadalı snowboard sporcusu McMorris, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya elde etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:06
Ölümden döndü, olimpiyat madalyası kazandı

Yaklaşık bir yıl önce antrenman sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Kanadalı snowboard sporcusu Mark McMorris, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Antrenman yaptığı sırada ağaca çarparak ağır yaralanan ve uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren McMorris, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen olimpiyatlarda elde ettiği madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Geçen yıl mart ayında ülkesindeki bir kayak merkezinde geçirdiği bu kazanın ardından spora dönmesi dahi zor gözüken 24 yaşındaki sporcu, erkekler snowboard slopestyle kategorisinde yarıştığı olimpiyatlarda 85,20 puanla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Vücudunda 16 kırık vardı

McMorris, kazadan sonra 1,5 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından helikopterle hastaneye kaldırılmış ve genç sporcunun vücudunun çeşitli yerlerinde 16 kırık meydana gelmişti.

Uzun süre komada kalan McMorris, başından geçen olayı büyük bir araba kazasına benzettiğini belirterek, "Hareketimi çalışırken ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Uzun süre kurtarılmak için bekledim. Tüm bekleme sürecini hatırlıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum. Ağaca çarptıktan sonra hareketsiz yatarken bir daha snowboard yapamayacağımı ve öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:06
  1. Kanadalı snowboard sporcu
  2. Mark McMorris
  3. PyeongChang Kış Olimpiyatları
  4. madalya

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