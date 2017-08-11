Ölümden döndü, başkalarının hayatı için seferber oldu

Mart ayında meydana gelen kazada evli ve 3 çocuk babası Mehmet Köken ölümden döndü. Ataeymir Mahallesi Karacasu-Tavas karayolu üzerinde Gölet yolu olarak bilinen güzergahta ASKİ’ye ait kepçe sarkan telefon tellerine takıldı. Ardından yol boyunca 4 telefon direği kırıldı. 300 metre ileride Karacasu’ya gitmek için aracıyla yola çıkmak üzere olan Mehmet Köken aracını kırılan direklerden son anda kurtardı. Birbirine bağlantılı olduğundan dolayı yolun karşı tarafında da kırılan direklerden kopan teller ana yola düştü. Mehmet Köken aracından inerek diğer araçların kaza yapmaması için onları uyarmak üzere anayola doğru hareketlendi. Oğlu Mustafa’yı da yolun karşı tarafına gönderen Mehmet Köken ne yaptıysa Tavas yönüne doğru hızla seyir halinde olan aracı durduramadı. Tellere takılan araç bu telleri gerdirdi. Gerilen teller 12-13 metre ileride bulunan Mehmet Köken’e hızlı ve sert bir şekilde çarptı. Sol kulağı üzerine hızla çarpan tellerin etkisiyle havalanan ve bilinci kaybolan Mehmet Köken hastaneye götürüldü. Doktorların ailesine her şeye hazırlıklı olun dediği Köken doktorların deyimiyle mucize bir şekilde yaşama tutundu. 2 ay hastanede yatan görme ve duyma kaybı yaşayan Köken tedavilerinin ardından hastaneden çıksa da şu an yüzde 90 duyma kaybı yaşıyor. Denge kaybı sebebiyle hiçbir iş yapamadığını ifade eden Köken, ASKİ, PTT ve tellere çarpan araç şoföründen şikayetçi oldu.

Bir yandan mahkeme sürecini bekleyen bir yandan da tedavisi devam eden Köken, mahallede yaşanan bu kazaya rağmen farklı noktalardaki telefon direklerinde önlem alınmamasına isyan etti. Ataeymir İlk ve Ortaokulunun bulunduğu ilçe düğünlerinin de yapıldığı Pazar alanı girişinde bulunan telefon tellerinin sarkmasına karşılık hiçbir önlem alınmadığını ifade eden Köken, “Benin başıma gelenler. Bir başkasının başına gelmesin. Ben ölümden döndüm. Şimdi buradan araçlar geçerken bu tele dokunuyorlar. Yine kopsa kopma hızıyla birine çarpsa benim başıma gelenler onun başına gelecek. Bunlar kullanılmıyorsa kaldırsınlar. Böyle şey olmaz” dedi.