Ölüm yolculuğuna çıkarken suçüstü yakalandılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Menderes Özdere sahil kesiminde göçmen kaçakçılığı yapılacağı duyumu aldı. Hemen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler Özdere Kalemlik mevkiinde 3 Türk göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Operasyonda bir adet tekne motoru, bir adet bot ve bir adet dümene el koyuldu.

Öte yandan olay yerinde tespit edilen 5 erkek, 4 kadın, 10 çocuk olmak üzere toplam 19 Suriye uyruklu vatandaş İl Göç İdaresine teslim edildi.