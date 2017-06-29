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Ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke

Uluslararası raporlara göre, ölüm oranlarının en yüksek ve dolaşımın en güvensiz olduğu ülkeler belli oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:35
Ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke

Cinayet oranlarının en yüksek ve dolaşımın en güvensiz olduğu ülkeler belli oldu. Uluslararası cinayet oranı istatistiklerini kullanılarak, yılda yaklaşık 100.000 cinayet raporlarına göre hazırlanan listede, ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler belirlendi. Yurt dışı tatili veya iş gezisi için yolunuz bu ülkelere düşerse dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke:

10. Güney Afrika:  % 31 

9. Saint Kitts ve Nevis

Ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke
 

33.6

8. Svaziland

Ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke
 

33.8

7. Lesoth:  % 38 

6. Jamaika: % 39.3

5. Guatemala:  %39.9 

4. El Salvador: % 41.2 

3. Beliza:   %44.7 

2. Venezuela: %  53.7 

1. Honduras: % 90.4

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:35
  1. ölüm orankarı
  2. dünyada ölüm oranları
  3. en çok ölüm olan ülkeler
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