Cinayet oranlarının en yüksek ve dolaşımın en güvensiz olduğu ülkeler belli oldu. Uluslararası cinayet oranı istatistiklerini kullanılarak, yılda yaklaşık 100.000 cinayet raporlarına göre hazırlanan listede, ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler belirlendi. Yurt dışı tatili veya iş gezisi için yolunuz bu ülkelere düşerse dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke:

10. Güney Afrika: % 31

9. Saint Kitts ve Nevis 33.6

8. Svaziland 33.8

7. Lesoth: % 38

6. Jamaika: % 39.3

5. Guatemala: %39.9

4. El Salvador: % 41.2

3. Beliza: %44.7

2. Venezuela: % 53.7