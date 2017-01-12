'Ölüm Meleği'nin kemikleri ders malzemesi oldu!

Nazi döneminde çocuklar ve ikizler üzerinde yaptığı acımasız deneyleriyle bilinen "Ölüm Meleği" lakaplı Nazi doktor Josef Mengele'nin kemiklerinin Brezilya'da adli tıp derslerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri katlettiği Auschwitz'de görev yapan doktor Mengele'nin kemikleri Sao Paulo'daki Adli Tıp Enstitüsünde ders materyali olarak kullanılıyor.

Mengele'nin kalıntılarını 1985 yılında bulan ekibin lideri olan Sao Paulo Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Dr. Daniel Romero Munoz, bu kemiklerin derslerde kullanılabileceğini düşünerek birkaç ay önce gerekli izni aldığını belirtti.

Auschwitz'de 1943 ila 1945 yıllarında çalışan ve buradaki esirleri tıbbi deneylerinde kullanan Mengele, 1948'de Almanya'dan kaçtıktan sonra, sırasıyla Arjantin, Paraguay ve Brezilya'da saklanmıştı. Mengele, kim olduğunu bilenleri susturmak için Sao Paulo'daki evini satmak zorunda kalınca mali durumu bozulmuştu. Nazi doktoru, 1979'da Bertioga plajında boğularak ölmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya'da kurduğu ve bir milyondan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü belirtilen Auschwitz kampı, 27 Ocak 1945'te Sovyet askerleri tarafından ele geçirilmişti. Kampın Sovyet askerlerince kurtarılması, ölüm kamplarının sona erdiği gün olarak tarihe geçmişti.

JOSEF MENGELE KİMDİR?

Josef Mengele 16 Mart 1911'de Almanya, Günzburg'ta doğdu. Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau`da yaptığı acı verici ölümcül deneylerle bilinen bir Alman Nazi doktorudur.

Mengele, Münih Üniversitesi ve Frankfurt Üniversitesi'nden tıp antropoloji de doktora yaptı. Ocak 1937 yılında Frankfurt'ta Kalıtsal Biyoloji ve Irk Hijyen Enstitüsünde çoğunlukla ikizler ile ilgili genetik alanında yaptığı araştırma ile tanınan lider bir bilim adamı olan Dr. Otmar Freiherr von Verschuer'ın asistanı oldu.

Mengele, Nazi Dönemi 1937 yılında Nazi Partisi'ne katıldı. 1938 yılında tıp diplomasını aldı ve SS'e katıldı. Mengele 1940 yılında orduya, daha sonra Waffen-SS'de bir asker olarak sivrildi. SS, muharebe kolu sağlık hizmetleri için gönüllü oldu. Haziran 1941 yılında Ukrayna cephesindeki çabaları için İkinci Sınıf Demir Haç verildi. Rus cephesinde mücadele etti ve yaralandı. Üç Alman askerinin hayatını kurtardığı için SS-Hauptsturmführer (Yüzbaşı) rütbesine terfi etti.

Toplama Kampları Toplama kamplarında mahkumlar üzerinde tüyler ürpertici insan deneyleri gerçekleştirdiği için kendisine "Ölüm Meleği" adı verildi. Toplama kampındaki mahkumların hangisinin öldürüleceği, zorla çalıştırılacağı ve üstünde deney yapılacağını belirleyen SS doktorlarından biridir. İnsanlar üzerinde yaptığı, onları ölüme kadar götüren, tıbbi deneylerden dolayı, doktor olmasının da etkisiyle "Ölüm Meleği" ismi verilmiştir.

2. Dünya Savaşı Sonrası 1944 yılının başında savaş suçlusu ilan edildi. Savaşın bitmesinden sonra ilk olarak başka bir isimle Avusturya'da saklandı, daha sonra ölene kadar kalacağı Güney Amerika'ya kaçtı. Burada, 1959'a kadar Arjantin'de kaldı, daha sonra Brezilya'nın Bertioga kasabasında denizde yüzerken inme inmesi sonucu hayatını kaybetti. Kimliği Campinas Devlet Üniversitesi uzmanları tarafından DNA testi yapılarak anlaşıldı.

Aynı zamanda birçok esir üzerinde anestezi uygulamadan vücutları üzerinde kanlı deneyler yapmıştır. Josef Mengele, 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır.