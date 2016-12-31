Ölüm 'haram piyango'dan daha yakın!

Milli Piyango bileti almaya giderken ölme ihtimaliniz, TÜİK verilerine göre büyük ikramiyenin size çıkma ihtimalinden 50 bin kat, küçük ikramiyenin çıkma ihtimalinden ise 3 bin kat daha fazla… Yani ölüm size piyangodan, şanstan, kumardan, haramdan daha yakın… Piyangonun milli olmasına aldanmayın! Piyangonun başında milli yazması haram olduğu gerçeğini değiştirmiyor…

ÖLÜM HARAMDAN DAHA YAKIN

Türkiye’de her yıl ortalama 400 bin insan ölüyor. Bu rakam, 80 milyona yaklaşan Türkiye’de her 200 kişiden birisinin diğer seneyi göremediğini gösteriyor. Milli Piyango’da ise büyük ikramiyenin size çıkma ihtimali 10 milyonda sadece bir… Yani Milli Piyango bileti almaya giderken ölme ihtimaliniz, büyük ikramiyenin size çıkma ihtimalinden tam 50 bin kat daha fazla… Ama bu gerçeği görmezden gelen milyonlarca insan, Allah’ın rızkından umudu kesmiş gibi harama koşmaya devam ediyor…

Türkiye’nin nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son haliyle 78 milyon 741 bin 53 kişi. Yine TÜİK’in son yayınladığı raporda Türkiye’de bir senede meydana gelen ölüm vakası 405 bin 218. Bu istatistiki bilgilere göre, Türkiye’de her sene yaklaşık 200 kişiden birisi ölüyor. Ölenlerin %54,8’ini erkekler, %45,2’sini ise kadınlar oluşturuyor. 60 milyon ikramiyenin birisine çıkma ihtimali ise 10 milyonda bir olarak hesaplanıyor. Yıl içinde yapılan diğer çekilişlerde bu oran, 600 binde 1 olarak hesaplanıyor. Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında, bir insanın Milli Piyango bileti almaya giderken ölme ihtimali, büyük ikramiyenin ona çıkma ihtimalinden 50 bin, küçük ikramiyenin çıkma ihtimalinden ise 3 bin kat daha fazla…

MİLLİ PİYANGO HARAMDIR

İslam dini şans oyunlarının hiçbirisine olumlu bakmıyor. İslam dinine ve kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e göre, piyangonun her türlüsünün açıkça haram olduğu ifade ediliyor. “Milli Piyango haram mı, helal mi?” tartışmalarının yapılması bile değerlerimizi hafifletiyor. Müslümanların rızıklarını ancak Allah’tan bekledikleri İslam dinince, piyango hiçbir şekilde makul görülmüyor. Diyanet başta olmak üzere tüm İslami camialar, piyangonun haram olduğunu her sene beyan etmekten sıkılmış durumda. Ancak İslami şuur noktasında ciddi zafiyeti olan insanlar, piyango gişelerinde kuyruk olmaktan bir türlü beri duramıyorlar.

Kaynak: Milli Gazete