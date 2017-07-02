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Ölüm, baba ile oğlunu doğum gününde ayırdı
Adana'da yaşayan tıbbi satış mümessili Ali Çam, doğum gününde aşırı sıcak ve neme bağlı solunum yetmezliği nedeniyle babasını kaybetti.
02 Temmuz 2017 Pazar 13:07
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:07
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