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Ölüm anında kişide görülen haller nasıl yorumlanır?

Ölüm bir son değildir. Yeni hayatın mukaddemesi yani başlangıcıdır. Bu nedenle ölüm ister ani olsun, ister ölümcül bir hastalıkla olsun, iman hali üzerine ölmek esastır. Ölmek üzere olan kişide görülen bazı haller, onun durumu hakkında yanındakilere bilgi verebilir. İşte o hallerden bazıları...

Ölüm anında kişide görülen haller nasıl yorumlanır?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 21:46
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Ölüm bir son değildir. Yeni hayatın mukaddemesi yani başlangıcıdır. Bu nedenle ölüm ister ani olsun ölümcül bir hastalıkla olsun, iman hali üzerine ölmek esastır. Ölmek üzere olan kişide görülen bazı haller, onun durumu hakkında yanındakilere bilgi verebilir. 

Ölüm bir son değildir. Yeni hayatın mukaddemesi yani başlangıcıdır. Bu nedenle ölüm ister ani olsun ölümcül bir hastalıkla olsun, iman hali üzerine ölmek esastır. Çünkü ölüm sonrası başlanacak olan ebedi ve sonsuz hayat son nefesteki imana bağlıdır. Ölüm esnasında imanını kaybeden veya şeytana mağlup olan ebedi hayatı kaybeder.

Bu sebeple ölüm anında sakin olmak, ölüme hazırlıklı olmak kişi için güzeldir. Ölen kişi kalbi iman ile meşgul olurken dil ile de elinden geldiği kadar kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ile meşgul olması gerekir. Kalbi de allah hakkında güzel zanda olmalıdır. Ölen kişinin etrafında bulunan kişiler de ölen kişiyi telaşlandırmadan ona kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi telkin etmeli fakat bu konuda zorlamamalıdır. Kalbi için güzel olan, Allah hakkında güzel zanlı olmasıdır.

  Hz. Peygamber (s.a.v) ölüm halinde olan bir gencin yanına varıp "kendini nasıl hissediyorsun" dedi. Genç, "Allah'tan ümidimi kesmiyor ve günahımdan korkuyorum!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

  "Böyle bir durumda bu iki haslet bir kulun kalbinde bir araya gelmez. Geldikleri takdirde Allah o kula ümit ettiğini verir, korktuğundan da onu emin kılar."

  Dış görünüşe  gelince Peygamber Efendimiz (sav) bu konuda şöyle dediği rivayet ediliyor:

  "Üç şey nezdinden ölüyü murakabe ediniz:

a) Alnı terlediği,
b) Gözyaşı döktüğü,
c) İki dudağı kuruduğu zaman.

Bu durum Allah'ın onun hakkında inmiş rahmetindedir.

Yine;

a) Boğulan bir kimse gibi hırıltı çıkardığı,
b) Rengi morlaştığı,
C) Dudakları pas bağlandığında.

Bu Allah'ın onun üzerine inen azabındadır." (Tirmizi, Nevadir'ul-Usul)

  

 
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