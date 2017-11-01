'Ölüleri mezardan çıkarıp dans etmeyin'

Madagaskar'da düzenlenen ve dünyada ‘Ölüler Günü’ olarak bilinen etkinlik, bu yıl ülkedeki sağlık yetkilileri arasında endişeye neden oldu. Yetkililer zatürree salgını nedeniyle festivalin gerçekleştirilmemesini istedi.

Nitekim ağustos ayından beri ülkede bin 100 kişinin zatürreye yakalandığı ve 124’ünün öldüğü saptandı. Uzmanlar salgın döneminin festivalle aynı döneme denk geldiğini gözlemledi.

Ancak tüm uyarılara rağmen ülkedeki bazı kişiler bu geleneği tekrarlamakta ısrarcı oldu.

Daily Mail’in aktardığına göre, ölülerle dans ritüelini gerçekleştiren bölge sakinlerinden Helene Raveloharisoa “Ölüleri unutulmuş nesneler gibi hayal etmek istemiyorum. Salgın olsun ya da olmasın bu geleneği devam ettireceğim. Salgın olduğu yalan” dedi.

Bir başka bölge sakini Josephine Ralisiarisoa “Hayatımda en az 15 Famadihana törenine katıldım, hiç hastalığa yakalanmadım” ifadelerini kullandı.

Madagaskar’da her yıl haziran ve ekim döneminde düzenlenen Famadihana etkinlikleri kapsamında, ülke sakinleri ölen yakınlarını mezardan çıkarıp onlara yeni giysiler giydiriyor. Etkinliğin sonunda da onlarla dans ediyor ve tekrar gömme işlemini gerçekleştiyor. Böylece halk ölüleri onurlandırdıklarına ve onlar tarafından kutsandıklarına inanıyor.