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Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?

Dünya üzerinde her yıl 3 milyon bebek doğmadan hayatını kaybetmektedir. Peki bu soruna yol açan etmenler nelerdir? Detayları haberimizde!

Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:03
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Ölü doğumun belirtileri nelerdir?

Vajinal kanamalar: Gebelikte yaşanan vajinal kanamalar bebeğin ölü doğmasına yol açabilir

Bebeğin hareketlerinde azalma: Anne karnındaki bebeğin hareketleri 16. haftadan sonra hissedilmeye başlar. Eğer bu hareketlerde azalma varsa mutlaka kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir.

Karın ağrıları: Karın bölgesinde Ağrı olması durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerekir.

Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?

• Anne aşırı kilolu olması

• Bebekte genetik bozukluklar

• Anne yaşının 18’den küçük olması

• Yüksek tansiyon

• Kan uyuşmazlığı

• Gebelik zehirlenmeleri

• Bebeğin gelişiminde sorunlar 

• Erken doğum

• Annenin alkol, sigara veya uyuşturucu madde kullanması

• Kan zehirlenmesi 

• Annenin yaralanması 

• Hamilelik döneminde yaşanan enfeksiyonlar

• Anne yaşının 35’ten fazla olması

• Kordon sarkması 

• Şeker hastalığı

• Hamilelik döneminde kanama

• Annenin guatr veya böbrek hastası olması

Uyarı: Anne karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildiğinde zaman kaybedilmeden sezaryen ile alınması gerekir. Aksi takdirde annenin sağlığı tehlikeye girebilir.

 
EtiketlerÖlü doğumun belirtileri nelerdir?Ölü doğumÖlü doğuma yol açan etmenler nelerdir?
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