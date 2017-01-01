Ölü doğumun belirtileri nelerdir?
Vajinal kanamalar: Gebelikte yaşanan vajinal kanamalar bebeğin ölü doğmasına yol açabilir
Bebeğin hareketlerinde azalma: Anne karnındaki bebeğin hareketleri 16. haftadan sonra hissedilmeye başlar. Eğer bu hareketlerde azalma varsa mutlaka kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir.
Karın ağrıları: Karın bölgesinde Ağrı olması durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerekir.
Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?
• Anne aşırı kilolu olması
• Bebekte genetik bozukluklar
• Anne yaşının 18’den küçük olması
• Yüksek tansiyon
• Kan uyuşmazlığı
• Gebelik zehirlenmeleri
• Bebeğin gelişiminde sorunlar
• Erken doğum
• Annenin alkol, sigara veya uyuşturucu madde kullanması
• Kan zehirlenmesi
• Annenin yaralanması
• Hamilelik döneminde yaşanan enfeksiyonlar
• Anne yaşının 35’ten fazla olması
• Kordon sarkması
• Şeker hastalığı
• Hamilelik döneminde kanama
• Annenin guatr veya böbrek hastası olması
Uyarı: Anne karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildiğinde zaman kaybedilmeden sezaryen ile alınması gerekir. Aksi takdirde annenin sağlığı tehlikeye girebilir.