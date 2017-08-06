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Ölü bulundu, gaz maskesiyle ancak çıkartılabildi

İstanbul Kadıköy'de yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Göksal evinde ölü bulundu. Ancak cesedini almak hiç kolay olmadı.

06 Ağustos 2017 Pazar 07:11
Ölü bulundu, gaz maskesiyle ancak çıkartılabildi

Edinilen bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Yurttaş Sokak'taki bulunan apartmanda yaşayanlar 54 yaşındaki Mehmet Göksal'ın yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumu Göksal'ın yakınlarına bildirdi.

Saat 11.00 sıralarında polis ile birlikte eve gelen yakınları, çilingir yardımıyla girdikleri evde Göksal'ın banyodaki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Göksal'ın ölümü şüpheli bulunarak, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasına karar verildi.

omşuları tarafından en son 10 gün önce görüldüğü belirlenen Göksal'ın uzun süre beklediği için deforme olan cesedi için 15.00 sıralarında görevli polis memurları, Büyükşehir Cenaze İşleri Müdürlüğü'nü arayarak cenaze nakil aracı, Kadıköy Belediyesi'nden ise cenazenin, araca konması için personel istedi. Kadıköy Belediyesi'nden adli vaka olduğu için bir şey yapamayacakları cevabını alan polis ekipleri, bu sefer itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de deforme olan cesedi kaldırmak için gerekli olan özel kıyafetlerinin olmadığı gerekçesiyle cenazeyi kaldırmadı. Göksal'ın yakınları ve bazı mahalle sakinleri cenazenin olduğu daireden gelen ağır kokular nedeniyle maske takmak zorunda kaldı. Cenazenin uzun süre kaldırılmaması üzerine vatandaşlar saat 21.00 sıralarında İstanbul Valiliği'ne durumu bildirdi. İstanbul Valiliği tarafından gerekli mercilere talimat verilerek işlemin hızlandırılması istendi.

CENAZE YAKINININ İTFAİYEYE TEPKİSİ

Mehmet Göksal'ın amcasının oğlu Erhan Göksal itfaiye ekiplerine "Bravo. İstanbul'un göbeğinde çok iyi hizmet veriyorsunuz. Cesedimiz yerlerde sürünsün, siz de gelmeyin. Ben vergi ödüyorum. Hizmetimi istiyorum. Kimseden birşey istemiyorum. Bak cenazem yerlerde 10 saattir" diyerek tepki gösterdi. Polisin araya girmesinin ardından Göksal sakinleşti.

İTFAİYE GAZ MASKESİ TAKARAK CESEDİ ÇIKARTABİLDİ

İtfaiye ekipleri cesedin kaldırılmadan önce olay yerinini ilaçlanması gerektiğini bildirmesi üzerine Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri Kadıköy Belediyesi ekiplerinden tedarik ettikleri özel kıyafetleri giyerek ve gaz maskesi takarak eve girdi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 07:11
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