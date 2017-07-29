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Ölü bulunan Türk boksör gözyaşlarıyla uğurlandı

Almanya’nın Hamburg kentinde, ormanlık alanda cesedi bulunan boksör Tunahan Keser, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:38
Ölü bulunan Türk boksör gözyaşlarıyla uğurlandı

Hamburg’da geçtiğimiz 23 Haziran’da kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan boksör Tunahan Keser’in (22) cenazesi, Hamm semtindeki DİTİB Mescidi Aksa Camii’nde düzenlenen yürek burkan törenin ardından İzmir’e gönderildi.

Genç boksör için İzmir’in Konak ilçesinde de cenaze töreni düzenlendi. Keser’in cenazesi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, cenazeye ailesi başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Tunahan Keser, Konak ilçesindeki Murat Reis Camii’nde kılınan namazın ardından Urla ilçesinde defnedildi.

23 Haziran’da kaybolan ve 21 Temmuz’da cesedi otoban parkı yakınında bulunan Türk gencin, yapılan otopsi sonucu kurşunlanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Çevresinde çok sevilen ve boks otoritelerinin büyük yetenek olarak değerlendirdiği Tunahan Keser, kaybolduğu gün ringe çıkacaktı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:38
  1. Almanya
  2. İzmir
  3. Konak
  4. Urla
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