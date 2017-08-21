Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oltu’da orman yangını

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen orman yangınında 50 dönüm sarıçam ormanı kül oldu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:31
Oltu’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Oltu Kırdağı festival alanının alt tarafında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 50 dönüm sarıçam ormanı kül olurken, ekipler yangına müdahalede ve kontrol altına almakta güçlük çekiyorlar.

Orman İşletmesi ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, çok sayıda iş makinesi de yangın alanına sevk edildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:31
  1. Erzurum
  2. Oltu
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!
    1. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    2. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    3. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    4. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    5. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    6. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    7. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    8. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    9. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    10. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    11. Lapseki’de yol çalışmaları
    12. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    13. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    14. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    15. Gediz’de Motosiklet Festivali
    16. Organik tarım için 630 km pedal..
    17. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    18. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    19. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!