Oltu’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Oltu Kırdağı festival alanının alt tarafında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 50 dönüm sarıçam ormanı kül olurken, ekipler yangına müdahalede ve kontrol altına almakta güçlük çekiyorlar.

Orman İşletmesi ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, çok sayıda iş makinesi de yangın alanına sevk edildi.