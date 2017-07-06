Oltu’da kaçak sigara operasyonu

Bugün gece yarısında Karabekir Mahallesi Şendurak Caddesi üzerinde bir araçtan kaçak sigara kolilerinin indirildiğini görülmesiüzerine ekiplerşahısların yanına intikal ederek Merkez Restoran yanında bulunan merdivenlik kısımdave alınan arama kararı doğrultusundayapılan aramada toplamda çeşitli markalarla 6 bin 18 karton bandrölsüz kaçak sigara bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili olarak şüphelilerS.Ş , Y.Ö. ve E.A isimli şahıslar yakalanarak Oltu Polis MerkeziAmirliğine teslim edilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.