Ölmeden önce kendi mevlidini okuttu

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde ilginç bir hadise gerçekleşti. 80 yaşındaki Sazai Uygur, bir kişinin ölümünden sonra okunan mevlidi yaşarken okutmak istedi. Uygur’un davetiyle yemekli mevlide iştirak eden yakınları ve sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaşarken sevenleriyle birlikte mevlidini iştirak etmek istediğini ve mevlidi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uygur, “Ölmeden önce yaşarken mevlidimi yapmak istedim. Sevenlerimle kendi hayrıma yapılan mevlidimde buluştum. Mevlid hayrıma kırmayıp gelen tüm sevenlerime teşekkür ederim” dedi.

Duyan birçok kişi tarafından ilginç karşılanan Uygur’un mevlidine, Milas’tan da birçok seveni katılım gösterdi.