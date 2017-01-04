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Olivier Giroud'ün golü beraberliği yakaladı!

Arsenal, Mesut Özil'in forma giymediği ve 3-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Giroud'nun attığı golle Bournemouth ile 3-3 berabere kaldı.

Olivier Giroud'ün golü beraberliği yakaladı!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:07
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İngiltere Premier Lig'de oynanan karşılaşmada Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kaldı. Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in hastalığı nedeniyle forma giymediği maçta Bournemouth ile karşılaşan Arsenal, 16. dakikada Daniels ve 20. dakikada Wilson'un penaltı golleriyle soyunma odasına 2-0 geride gitti. Ev sahibi ekibin 58. dakikada Fraser'ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Londra temsilcisi, Sanchez ile aradığı golü buldu ve farkı 2'ye indirdi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Olivier Giroud'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı. Premier Lig'e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan başkent temsilcisi, ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41'e çıkardı.

 
Etiketlerİngiltere Premier LigArsenalBournemouthArsene WengerOlivier Giroud
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