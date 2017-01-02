Olivier Giroud'dan müthiş gol

Arsenal sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran gol ise Arsenal'in Fransız yıldızı Giroud'nun futbolda "akrep vuruşu" diye tabir edilen bir vuruşla topu ağlara göndermesi oldu.

Olivier Giroud'dan müthiş gol
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:53
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Ligin iddialı takımlarından Arsenal, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace'ı Olivier Giroud'un 17 ve Alex Iwobi'nin 56. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Arsenal'in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir gole imza attı. Alexis Sanchez'in sol kanattan yaptığı ortada Giroud, arkasında kalan topa "akrep vuruşu" diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.

Olivier Giroud kendisine gelen topu sol arka ayağıyla ağlara gönderdi.
Olivier Giroud kendisine gelen topu sol arka ayağıyla ağlara gönderdi.

 

'Akrep Vuruşu' olarak tabir edilen vuruş maç sonrası sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
'Akrep Vuruşu' olarak tabir edilen vuruş maç sonrası sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

 

Giroud'nun golü geçtiğimiz hafta benzer bir vuruş yaparak gol atan Manchester United'lı Henrikh Mkhitaryan'ınki ile kıyaslanıyor.
Giroud'nun golü geçtiğimiz hafta benzer bir vuruş yaparak gol atan Manchester United'lı Henrikh Mkhitaryan'ınki ile kıyaslanıyor.





 
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