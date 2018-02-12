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Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 19:55
Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı.

Yonhap ajansının haberine göre, organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüsten etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, virüsün Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı.

Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti.

Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını belirtti.

Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusunun destek verdiği kaydedildi.

Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.

Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 19:55
  1. virüs
  2. Olimpiyatlar
  3. Güney Kore
  4. 200 güvenlik görevlisi

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