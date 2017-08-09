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Olimpiyat Şampiyonu Yasin’den Kesimoğlu’na Ziyaret

Samsun’daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda 400 metrede şampiyon olan Kırklarelili Yasin Süzen’i Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu makamında misafir etti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:00
Olimpiyat Şampiyonu Yasin’den Kesimoğlu’na Ziyaret

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Samsun 2017 Deaflympics’teki ikinci madalyasını Kırklarelili Yasin Süzen ile kazandı. 400 metrede yarışan Yasin, seçmeler ve yarı finaldeki başarılı performansını finalde de sürdürdü. Şampiyonluk yarışında 47.03’lük derece yapan Yasin hem 400 metrede oyunlar rekorunu kırdı, hem de Deaflympics 2017’de Türkiye’ye atletizmdeki ilk şampiyonluğu getirdi.

Kırklareli’ne bağlı Vize ilçesi Çakıllı beldesinde ikamet eden Yasin Süzen, annesi Hatice, babası Sezayin, ablası Öznur Süzen ve Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram ile Başkan Kesimoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kırklareli’ne büyük bir başarı getirdiği için Süzen’i tebrik eden Başkan Kesimoğlu, “Yasin’in bize yaşattığı bu ikinci büyük gurur ve mutluluk. Daha önce Bulgaristan’da kazandığı dünya şampiyonluğu başarısını Samsun’da düzenlenen ve rekor kırdığı şampiyonlukla pekiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum. O koşmaya devam ettikçe bize böyle büyük mutluluklar yaşatacağından eminim” dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu daha sonra Yasin’e aldığı başarıdan dolayı bir hediye takdim etti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:00
  1. Türkiye
  2. Samsun
  3. Bulgaristan
  4. Kırklareli
  5. Vize
  6. Çakıllı
  7. Siyam Kesimoğlu
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