Dünyanın 3’üncü en büyük spor organizasyonu Samsun'da başlıyor!

Karadenizin lokomotif şehri Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın elçisi Taha Akgül tarafından Lozan'da teslim alınan olimpiyat meşalesi, Samsun'a getirildi.

Batı Park'ta düzenlenen meşale törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, efsane güreşci Mustafa Dağıstanlı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, milli futbolcular Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu ile olimpiyat maskotu Çakır da katıldı.

Bakan Kılıç ile Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) Lozan'daki merkezinden meşaleyi teslim alan Taha Akgül'ün yanı sıra Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Şahika Ercümen ve Ece Vahapoğlu, meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na taşıdı.

Sahne ve ışık gösterileri ile sanatçı Murat Dalkılıç'ın konser verdiği törende, kökeni 1924'e uzanan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın tarihi ile Anadolu motifleriyle bezenmiş meşalesinin hikayesi ve oyunlara katılmak için yurt dışından gelecek yabancı sporcuların mesajlarının bulunduğu videolar da gösterildi.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Samsun'un, organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Bu gün burada olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan meşalenin yakılması töreninde bir aradayız. Birazdan Taha kardeşimiz Lozan'dan getirmiş olduğu meşaleyi bizlere teslim edecek. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Sporcularımız gelmeye başladı. İnşallah çok başarılı geçecek bu organizasyonda herkese güzel ve eğlenceli bir zaman diliyorum. Samsun, yıllarca konuşulacak bir ev sahipliğinin en güzel örneğini verecektir. Samsun, 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Samsun'da gerçekleşecek olimpiyat oyunlarının başarılı ve güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Samsun Valisi Osman Kaymak da, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bakan Kılıç, olimpiyat elçileri ile bir süre taşıdığı olimpiyat meşalesini Mustafa Dağıstanlı Spor Solonu önünde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teslim etti.